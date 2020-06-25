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Наноубийцы: ученые рассказали о «самоуничтожении» клеток рака по команде частиц оксида железа

Егор Левин
14:55 25.06.2020
Исследователи из Балтийского федерального университета имени И. Канта и НИТУ «МИСиС» рассказали о вновь открывшихся обстоятельствах влияния одних клеток на другие.
Наноубийцы: ученые рассказали о «самоуничтожении» клеток рака по команде частиц оксида железа
© Фото: Waltraud Grubitzsch, ZB, Globallookpress

Ученые определили взаимосвязь магнитных наночастиц и раковых клеток в человеческом организме. Сообщается, что частицы можно использовать при диагностировании и назначении индивидуального лечения при онкологических заболеваниях, а также при визуализации конкретных опухолей.

Исследователи Балтийского федерального университета имени И. Канта и НИТУ «МИСиС» установили, что раковые клетки способны поглощать магнитные наночастицы, тем самым «проверяя» характер и степень изменений, происходящих в клеточной структуре.

Свойство поглощения может быть использовано как минимум тремя различными способами: локальным нагревом опухоли с помощью магнитной гипертермии, «доставкой» лекарственных средств или точечным цитоксичным влиянием. Об этом говорится в статье ученых, опубликованной на портале Nano Convergence.

На основе исследований, проведенных на человеческой печени, удалось установить, что магнитные наночастицы оксида железа способны активировать гены, дающие раковым клеткам команду «самоуничтожения». Это позволяет говорить о необходимости более тщательного изучения цитоксичности в дальнейшем.

Ранее ученые выяснили, какая диета поможет излечиться от онкологии. Сообщается, что для увеличения эффективности лечения следует придерживаться диеты, предполагающей употребление низкокалорийных продуктов с достаточно низким содержанием аминокислот и белков.

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