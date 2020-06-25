В Кремле ответили Лукашенко на слова о «вмешательстве» РФ в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в Белоруссии и не собирается этого делать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерениях в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным вопрос о предполагаемом с его стороны «вмешательстве» в выборы из России.

«Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что в ходе посещения Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня белорусский лидер оставил много лестных отзывов о России.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа. В случае переизбрания, Александр Лукашенко проведет на посту президента страны уже шестой срок.