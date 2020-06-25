Разрушительная непогода: на юге России устраняют последствия урагана, дождя и града
От капризов непогоды пострадало 300 населенных пунктов на Украине. Дождь затопил города, размыл дороги, разрушил мосты.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На юг России обрушилась непогода. В Карачаево-Черкесси штормовой ветер и ливень с градом сорвал крыши домов, повалил деревья. Пострадали и машины, которые «подверглись атакам» крупных кусков льда.
В Краснодарском крае из-за дождей и гроз затопило несколько районов Армавира. Град величиной с перепелиное яйцо пробил огромные дыры в навесах и побил стекла.
На западе Украине затоплено почти 300 населенных пунктов, размыло более 500 километров дорог, рухнули 64 моста. Сообщается о погибших и без вести пропавших людях в результате стихии. Власти Украины оценили убытки от разрушенной наводнением инфраструктуры в 5 миллионов долларов.