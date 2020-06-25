Правительство РФ разработает меры поддержки рынка труда

Российское правительство совместно с регионами разработает меры поддержки рынка труда. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Заседание правительства посвящено выполнению поручений президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Так, стимулирующие выплаты получат медики, водители машин скорой помощи и другие специалисты. Деньги выделят и на детей.

В России за сутки подтвердились 7 113 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 613 994. Всего побороли болезнь 375 164 россиянина.