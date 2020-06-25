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Моряки СФ обнаружили следы экспедиции XIX века в Арктике

Александр Пешков
14:18 25.06.2020
Предположительно речь идет об экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера.
Моряки СФ обнаружили следы экспедиции XIX века в Арктике
© Фото: Olaf Krügerimage, BROKER.com, Globallookpress

Моряки Северного флота во время северного завоза на арктические острова обнаружил место продовольственного депо, которое предположительно принадлежит экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, сообщила пресс-служба СФ.

В ходе исследования берега острова Баренца и полуострова Литке моряки провели фото- и видеосъемку.

«Анализ полученных североморцами фото- и видеоматериалов позволяет сделать вывод об обнаружении возможной исторической находки - места продовольственного депо одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций», - говорится в сообщении СФ.

Планируется, что в августе 2020 года один из отрядов комплексной экспедиции СФ высадится на островах Баренца, чтобы вместе с учеными Русского географического общества найти исторические артефакты, подтверждающие открытие.

Австро-Венгерская полярная экспедиция

Австро-Венгерская полярная экспедиция была совершена в 1871-1874 годах под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта. В ходе экспедиции был открыт и частично исследован архипелаг Земля Франца-Иосифа. Целью экспедиции было нахождение Северо-Восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами.

Сommons.wikimedia.org
© Маршрут Австро-Венгерской экспедиции
Сommons.wikimedia.org

Корабль экспедиции «Адмирал Тегетгоф» был затерт льдами у западного берега Новой Земли, а осенью его вынесло в открытое море. Началась полярная ночь, 130 суток команда каждую минуту готова была покинуть судно, так как оно могло быть легко раздавлено льдами. Позже Пайер вспоминал:

«Это были жуткие моменты, когда приходилось одеваться, чувствуя, как дрожат стенки судна, в то время как лед снаружи трещал и скрипел. Выбегаешь на палубу с котомкой в руках, готовый бросить судно и странствовать - куда, никто из нас не знал. А льдины вокруг продолжали громоздиться одна на другую, влезая на палубу. Ничто не оставалось в покое».

Вплоть до лета 1873 года судно было сковано льдами, и экипаж уже готовился ко второй вынужденной зимовке, однако 30 августа было получено подтверждение предположения П.А. Кропоткина о существовании земли на севере Баренцева моря. Австрийцы назвали ее Землей Франца-Иосифа. Судно начало относить к югу, поэтому ступить на открытую землю они смогли только в ноябре.

От цинги в марте 1874 года умер один из членов экипажа, но остальным удалось избежать заболевания благодаря успешной охоте на белых медведей: всего было убито 67 животных. Австрийцы провели санную экспедицию, в ходе которой они посетили мыс Тегетгоф и ледник Сонклар на острове Галля. Температура опускалась до минус 50 градусов по Цельсию.

Австро-Венгерская экспедиция на Северный полюс на Рождество
© Carl Weyprecht, commons.wikimedia.org
Австро-Венгерская экспедиция на Северный полюс на Рождество

В мае Вайпрехтом было принято решение бросить затертый льдами корабль и вернуться на лыжах и лодках. В августе им удалось добраться до открытого моря и Новой Земли, где их спасли русские рыбаки.

Предположительно российские военнослужащие обнаружили продовольственное депо, которое заложил спонсор экспедиции Иоганн Вильчек 15 августа 1872 года. Экспедиция не воспользовалась этим продуктовым складом, сведений о его обнаружении нет.

Земля Франца-Иосифа

О своих правах на острова Земля Франца-Иосифа СССР заявил в 1926 году, был выпущен соответствующий декрет.

Во время Великой Отечественной войны на Земле Франца-Иосифа немцы основали метеорологическую станцию. В 1950-е годы на островах были созданы «точки» Радиотехнических войск ПВО СССР.

На острове Земля Александры, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, в 2016 году было завершено строительство уникальной военной базы «Арктический трилистник». Основная задача этой базы - обеспечение противовоздушной обороны, защита Северного морского пути.

В 2016 году Минобороны РФ начало строительство аэродрома Нагурское на Земле Александры. Длина полосы составила 2 500 метров, ширина - 46 метров. Таким образом, на этот аэродром могут садиться и взлетать в том числе самолеты ДРЛО А-50, топливозаправщики Ил-78, истребители Су-27 и МиГ-31, транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Кроме того, здесь смогут совершать посадку и дальние бомбардировщики. 

В 2018 году командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что большинство российских аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов.

На островах постоянно проходят экспедиции, в том числе с участием военнослужащих Северного флота.

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