«Золушка» Балтийского флота: участницу Парада, которая продолжала маршировать после потери туфли, наградят

За мужество и стойкость участницу Парада Победы, курсантку Балтийского флота высшего военно-морского училища, сегодня наградят в Калининграде. Девушка во время марша потеряла туфлю, но продолжила движение в строю, не сбив никого из участников. Зрители также ничего не заметили.

Об инциденте стало известно после того, как видеоролик попал в Сеть. Курсантку уже прозвали Золушкой.

Ожидается, что наградит девушку лично командующим Балтийским флотом.

Парады Победы и торжественные мероприятия в этом году прошли 24 июня в 28 городах страны. Именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад Победителей.