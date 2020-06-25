Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа

Смоченный в воде шарф, покрывающий шею, может помочь спастись от жары. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам эксперта, шарф можно сделать своими руками практически из любого материала или купить в магазине. После того, как шарф готов, его нужно смочить чистой водой и надеть на шею.

«Шея – это рефлексогенная зона. На ней крупные сосуды, постоянное испарение. Имея на шее влажный шарфик, человек испытывает облегчение», - отметил Комаровский.

Он также подчеркнул, что на шарф можно нанести средство для борьбы с насекомыми и надеть на шею ребенка. Для него это будет гораздо безопаснее, чем нанесение средства на кожу.