Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
По словам Комаровского, шарф можно сделать своими руками практически из любого материала или купить в магазине.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Смоченный в воде шарф, покрывающий шею, может помочь спастись от жары. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
По словам эксперта, шарф можно сделать своими руками практически из любого материала или купить в магазине. После того, как шарф готов, его нужно смочить чистой водой и надеть на шею.
«Шея – это рефлексогенная зона. На ней крупные сосуды, постоянное испарение. Имея на шее влажный шарфик, человек испытывает облегчение», - отметил Комаровский.
Он также подчеркнул, что на шарф можно нанести средство для борьбы с насекомыми и надеть на шею ребенка. Для него это будет гораздо безопаснее, чем нанесение средства на кожу.