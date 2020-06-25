Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

Президент России Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич обсудили ситуацию на Балканах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе позиция России хорошо известна, она четко сформулирована президентом и министром иностранных дел России.

«Любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике, а также должно предлагаться и организовываться с учетом и на базе соответствующих резолюций совета безопасности ООН», - добавил он.

Причем площадка, где будет принято решение, при помощи ли Евросоюза или во главе США, по его словам, не так уж и важна.

«Здесь главное результат», -прокомментировал Песков вопрос о пользе при участии США в этом вопросе.

Вооруженное противостояние албанских сепаратистов, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии войсками НАТО. Семнадцатого февраля 2008 года, в одностороннем порядке, косово-албанские сепаратисты провозгласили независимость от Сербии. Принятое решение резко осудили Сербия, Россия, Китай, Израиль, Испания и ряд других государств.