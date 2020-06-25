Лик Богородицы на иконе в московском храме «облачился» в подобие медицинской маски

В Сети оказалось видео, на котором лик Богородицы на иконе в Храме Сорока Севастийских мучеников в Москве якобы изображен в «маске».

На кадрах видно, как Богородица на иконе за спиной священнослужителя «облачилась» в подобие медицинской маски. Многие посмотревшие видео связали это с пандемией коронавируса и введением масочного режима.

Протоиерей Максим Первозванский на своей странице в социальной сети объяснил необычное явление удачно упавшей тенью от светильника. По его словам, это произошло во время литургии Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля.

«И для меня удивительно, что эта тень падала на первой неделе карантина. Падала на евхаристическом каноне и всего несколько минут. Я не делаю из этого никаких выводов, просто благоговейно замираю», - добавил Первозванский.

Ранее пассажир самолета снял на видео летающего «кальмара». Оказалось, что странный силуэт сформировали следы реактивных двигателей.