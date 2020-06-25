«Просто и удобно»: Песков проголосовал по поправкам в Конституцию электронно

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что сегодня проголосовал по поправкам в Конституцию электронно.

«Система работает, это просто и удобно», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что проголосовать электронно могут только жители Москвы и Нижнего Новгорода, если они заранее подавали соответствующую заявку.

С сегодняшнего дня в Москве и других регионах страны открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве. Они будут работать в течение недели до 1 июля включительно без выходных с 8.00 до 20.00. Участки работают также в больницах и следственных изоляторах. Тем, кто находится на карантине, смогут проголосовать из дома, к ним придут сотрудники участка.

На самих участках будут соблюдаться все санитарные правила: социальная дистанция, перчаточно-масочный режим. Каждому участнику голосования будет измеряться температура, а также будут выданы гигиеническая маска, перчатки и ручка, запакованные в индивидуальный пакет. Вход и выход с участков будет разграничен, чтобы люди меньше контактировали друг с другом.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.