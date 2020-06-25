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Под градусом лета: диетолог назвала опасные при употреблении в жару напитки

Ирина Егорова
13:00 25.06.2020
В летние знойные дни рекомендует употреблять айран, кефир, чайный гриб, чистую воду, натуральный квас.
Под градусом лета: диетолог назвала опасные при употреблении в жару напитки
© Фото: Florian Gaertner, photothek.net , Globallookpress

Существуют напитки, которые не утоляют жажду в летние знойные дни, а лишь наносят вред организму. В список опасных врач-диетолог Елена Соломатина включила чай, кофе и энергетики - они обезвоживают клетки и организм лишается важных веществ, витаминов и минералов.

«Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды», - дала совет специалист.

Также не следует употреблять различные газировки в жару, пиво, лимонады. В них высок гликемический показатель - в крови резко повысится сахар. Особенно внимательными должны быть люди с ожирением, диабетом, проблемами сердечно-сосудистой системы.

«Что касается пива, содержащийся в нем алкоголь, может нанести непоправимый удар по организму. Даже безалкогольное пиво я не рекомендую употреблять. Эти напитки являются мочегонными и лишают организм столь нужной ему в жару воды», - дополнила эксперт.

Безопасными для питья являются айран, кефир, чайный гриб, чистую воду, натуральный квас, передает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что  употребление мороженого и холодных напитков в жару провоцирует ЛОР-болезни. Также ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а наоборот, ухудшают состояние организма, который и так с трудом поддерживает необходимую температуру тела.

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