Ученые выяснили, что бессимптомные переносчики COVID-19 могут оставлять инфекцию на поверхностях предметов, к которым прикасаются.

Китайские исследователи взяли пробы воздуха, а также материалы с поверхностей предметов в палатах 13 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, но заболевание протекало без симптомов.

Оказалось, что почти 40% образцов, взятых с поверхностей, до которых дотрагивались инфицированные, имели следы вируса. В то же время, в воздухе COVID-19 обнаружен не был.

Ученые заявили, что бессимптомные переносчики вируса таким образом могут угрожать здоровью своих семей, с которыми находятся на изоляции, и рекомендовали по возможности изолировать их в специальных обсерваторах.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале mSphere.