В NASA назвали сроки возвращения на Землю экипажа Crew Dragon

Недавно запущенный на Международную космическую станцию и пристыковавшийся к ней космический корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX, должен будет вернуться на Землю не раньше 2 августа.

Соответствующую информацию сообщил замруководителя программы коммерческих полетов NASA Стивен Стич. По его словам, раньше указанной даты возможности совершить отстыковку от МКС не представится. Более того, возвращение корабля может потенциально быть запланировано на более поздние сроки.

Ранее в агентстве отмечали, что срок пребывания астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена в космосе будет формироваться по ходу выполнения ими работ на МКС, а также зависеть от штатного функционирования Crew Dragon и прогнозируемой погоды в области приземления космического судна.

По изначальным расчетам, произведенным до пуска корабля, примерная длительность испытательного полета по сообщению NASA варьировалось от одного до четырех месяцев.