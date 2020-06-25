Крупная автомобильная компания разорвала с Собчак контракт из-за ее поста в Instagram

Автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак. Как сообщает Deutsche Welle, поводом для принятия такого решения стали ее высказывания в Instagram. 7 июня телеведущая опубликовала видеозапись с событиями в Миннеаполисе, на фоне видео играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.

Компания расценила такие действия как «неприемлемые», обвинив Собчак в расизме и дискриминации.

Собчак объясняла появление видео «остроумной шуткой». В СМИ появилась информация, что телеведущая намерена судиться с изданием и требовать извинений.