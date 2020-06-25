«Преступления против человечности»: в прокуратуре рассказали об обвинениях в адрес президента Косово

Специальная прокуратура (СПО) по преступлениям в Косово в Гааге 24 июня выдвинула обвинения против президента Косово Хашима Тачи. Стали известны подробности обвинений.

Отмечается, что президент и его соратники обвиняются почти в сотне убийств сербов, албанцев и представителей других этнических групп, включая политических оппонентов.

«Хашиму Тачи, Кадри Весели и другим лицам предъявлены обвинения в совершении целого ряда преступлений против человечности и военных преступлений, включая убийства, насильственные исчезновения лиц, преследования и пытки», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Данные преступления, предположительно, были совершены в 1998-1999 годах. Расследование проводилось несколько лет, были опрошены десятки членов бывшей Освободительной армии Косово.

В 1999 году противостояние Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.