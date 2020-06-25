Гуляющий по селу в Казахстане лев испугал жителей: видео

Жители села в Казахстане обнаружили льва, разгуливающего по улицам. Они сообщили в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, после чего на место выехали специалисты для отлова животного.

На кадрах видно, что царь зверей разгуливает по улицам, пытаясь в некоторые моменты зарычать. После того как его грива оказалась в оковах поводка, он смирно сидел за решеткой забора. Отмечается, что льву примерно 1-1,5 года.

«По виду домашний лев, людей не боится», - написал министр ведомства Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

Сейчас хищник находится под наблюдением, после установления личности хозяина, если таковой имеется, и проверки документов будет определена судьба льва.

Кого только не встретишь на улицах города! В прошлом году в канун зимы жители Иркутска обнаружили у себя в городе дикобраза.

Чаще всего героями видео в Сети становятся медведи, они выходят на детские площадки, улицы города, очевидно, заблудившись.