Украина направила РФ ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму
Парады Победы 24 июня прошли по всей России, в том числе в Республике Крым и городе Севастополе.
© Фото: Минобороны России
МИД Украины направил России ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму. Нота передана Министерству иностранных дел РФ.
Украинская сторона назвала проведение парадов в Крыму 24 июня 2020 года «пренебрежением к своему законодательству».
Парады Победы 24 июня прошли по всей России, в том числе в Республике Крым и городе Севастополе. В Севастополе в параде приняли участие почти 90 единиц военной техники, корабли Черноморского флота и боевая авиация.