Опубликованы кадры работы китайской переносной системы разминирования

В Сети появилось видео применения китайской переносной системы разминирования, которая располагается в специальном контейнере ящичного типа.

Дальность пуска составляет 66 метров, длина прохода в минном поле - 20 метров, ширина - девять метров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Dambiev.

По данным российского издания, принцип действия системы аналогичен отечественным установкам разминирования УР-77 «Метеорит», которую в армии РФ неофициально называют «Змей Горыныч».

Эта установка создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя. Проще говоря, она делает то, что раньше вручную, рискуя жизнью, делали саперы. Подробнее об установке разминирования УР-77 читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».