В Верховной раде заявили, что на Украине начался процесс уничтожения страны и превращения ее в колонию по плану националистических и праворадикальных организаций.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как "Национальный корпус"», - приводятся слова депутата Рады Ильи Кива на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Эти организации осуществляют свой план путем агрессивных акций и оказывая давление на представителей законодательной власти. А деньги, по словам Кива, добывают рэкетом, уничтожением бизнеса и похищением людей.

«Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», - добавил он.

Ранее на Украине заявили, что у них нет шансов «победить» Россию. Украине следовало бы прийти к консенсусу с Россией. Причем, по словам экс-министра транспорта и связи украинской стороны Евгения Червоненко, Киев мог бы сделать это достойно, без унижения, не теряя интересов страны.