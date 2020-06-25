СМИ: названа причина смерти сына Никиты Хрущева

Причиной смерти Сергея Хрущева, сына бывшего советского премьера, стало огнестрельное ранение в голову, сообщает агентство Associated Press. Причина была установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Полиция заявила, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

О смерти сына советского лидера эпохи холодной войны стало известно 18 июня. Сообщалось, что он умер в своем доме в Крэнстоне на Род-Айленде в возрасте 84 лет.

Сергей Хрущев окончил Московский энергетический институт (МЭИ) в 1960-е годы, работал в ОКБ Челомея, занимаясь разработкой баллистических ракет. В 1991 году, после распада Советского Союза, Сергей Хрущев переехал в США, где читал лекции по приглашению Брауновского университета в Провиденсе. В 1999 году он получил американское гражданство.