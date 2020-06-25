В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за некупленный товар

Если после похода в магазин в чеке обнаружился товар, который не был приобретен, за него можно вернуть деньги.

Как рассказали в Роскачестве, такие махинации попадают под статью 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей». При том не имеет значения, умышленно в чеке пробит товар или случайно.

Для возврата средств специалисты советуют первым делом обратиться к администрации магазина, предъявить чек. Можно затребовать записи с камер видеонаблюдения, проведение сверки наличия товара. Не лишним будет привлечь свидетелей.

Если администрация навстречу не идет, рекомендуется оставить запись в книге жалоб магазина, указав свои контактные данные. Ответ обязаны дать в течение пяти дней, в особенно сложных случаях – пятнадцати дней.

Если и это не помогает, в Роскачестве советуют обратиться в Роспотребнадзор, который устроит проверку.