Россиянам напомнили об очередной сокращенной рабочей неделе

В Роструде напомнили россиянам о второй укороченной рабочей неделе. На следующей неделе россияне будут отдыхать в среду, 1 июля связи с голосованием по поправкам к Конституции.

Так как 1 июля объявлено официальным выходным, то тем, кто все-таки вынужден будет выйти на работу, должны оплатить как за праздничный нерабочий день, то есть в двойном размере. Оплата труда не будет снижена сотрудникам, которые будут отдыхать.

На этой неделе россияне отдыхали также в среду из-за переноса Дня Победы с 9 мая на 24 июня.

Избирательные участки уже открылись в Москве, на Дальнем Востоке, Поволжье. Они будут открыты неделю, до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могут проголосовать за поправки в Конституцию электронно, если ранее было подано соответствующее заявление.