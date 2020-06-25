Врач объяснил, кому особенно полезно носить маску

Весной 2020 года из-за самоизоляции и масочного режима заметно снизилось число обращений к врачам, чей профиль не связан с коронавирусом. Значительно меньше стало обращений к аллергологам.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, самые серьезные аллергены в России - это деревья в весеннее время, их цветение. Из-за того, что большинство людей, в том числе и аллергиков, соблюдали масочный режим, у них не отмечалась реакция на пыльцу.

«У меня мечта осуществилась: я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть "дураками в масках". В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой, и обострения не было», - приводит слова специалиста радио Sputnik.

Также, по словам врача, на ситуацию повлияла дождливая холодная весна в центральных регионах страны, из-за чего содержание пыльцы в воздухе было меньше, чем обычно. Это помогло в том числе и страдающим от астмы, число приступов снизилось.