Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Добиться равенства регионов»: автор закона о выплате за отказ от места в детсаду о его значении

Ирина Егорова
10:33 25.06.2020
Данное предложение позволит не только сократить очереди в детские сады, но и станет дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто остается дома с детьми
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

В некоторых регионах страны ситуация, связанная с предоставлением законных мест в детском саду для детей, действительно плачевная, заявил «Звезде» депутат Госдумы России Василий Власов. По его словам, в ГД поступает много обращений и запросов по этому вопросу и главная цель предложенного им законопроекта о введении выплат за отказ от места в саду, связана с тем, чтобы достичь равенства регионов.

«Получается, что в одном регионе люди могут своего ребенка отправить в сад, а в другом нет. В случае, если регион не может предоставить место детям в саду,  было бы правильно давать родителям право выбора, но и соответственно отказаться от положенного законом места в саду в пользу получения ежемесячной выплаты. Эта  инициатива связана с тем, чтобы у нас было равенство в каждом регионе страны, чтобы дети были под присмотром», - объяснил он.

По словам депутата, размер выплаты составит сумму регионального МРОТ.

«Это достаточно адекватные деньги, для того чтобы взять родителям ответственность за своих детей. Если в семье трое детей, то это в районе 45 тысяч». - прокомментировал Власов.

В таком случае, родители могут либо сами воспитывать своего ребенка или обратиться к няне.

Автор законопроекта считает, что данное предложение позволит не только сократить очереди в детские сады, но и станет дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто остается дома с детьми.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата24.06.2020, 11:15
В парадном строю пролетел сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата24.06.2020, 15:11
Разработчик рассказал о преимуществах новейшей ТОС-2 «Тосочка»
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:59 В стране и мире
СМИ: названа причина смерти сына Никиты Хрущева
10:46 В стране и мире
В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за некупленный товар
10:35 В стране и мире
В России за сутки подтверждены 7 113 случаев инфицирования COVID-19
10:33 В стране и мире
Видео
«Добиться равенства регионов»: автор закона о выплате за отказ от места в детсаду о его значении
10:32 В стране и мире
Россиянам напомнили об очередной сокращенной рабочей неделе
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Раскрыта тайна темной стороны Луны
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.