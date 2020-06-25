«Добиться равенства регионов»: автор закона о выплате за отказ от места в детсаду о его значении

В некоторых регионах страны ситуация, связанная с предоставлением законных мест в детском саду для детей, действительно плачевная, заявил «Звезде» депутат Госдумы России Василий Власов. По его словам, в ГД поступает много обращений и запросов по этому вопросу и главная цель предложенного им законопроекта о введении выплат за отказ от места в саду, связана с тем, чтобы достичь равенства регионов.

«Получается, что в одном регионе люди могут своего ребенка отправить в сад, а в другом нет. В случае, если регион не может предоставить место детям в саду, было бы правильно давать родителям право выбора, но и соответственно отказаться от положенного законом места в саду в пользу получения ежемесячной выплаты. Эта инициатива связана с тем, чтобы у нас было равенство в каждом регионе страны, чтобы дети были под присмотром», - объяснил он.

По словам депутата, размер выплаты составит сумму регионального МРОТ.

«Это достаточно адекватные деньги, для того чтобы взять родителям ответственность за своих детей. Если в семье трое детей, то это в районе 45 тысяч». - прокомментировал Власов.

В таком случае, родители могут либо сами воспитывать своего ребенка или обратиться к няне.

Автор законопроекта считает, что данное предложение позволит не только сократить очереди в детские сады, но и станет дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто остается дома с детьми.