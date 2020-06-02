Сильный ветер: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильно ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Предупреждение об ухудшении погоды из-за ветра будет действовать в московском регионе до полудня среды, 3 июня.

Накануне синоптики рассказали, когда в столицу и Подмосковье придет тепло. По информации Гидрометцентра, сейчас температурный режим отстает от климатической нормы примерно на месяц. Ожидается, что с 3 июня в регионе начнет теплеть. Несмотря на дожди, воздушные массы уже начнут менять свое направление: восточный и юго-восточный ветры принесут в регион тепло.