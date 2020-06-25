США перебросят часть войск из Германии в Польшу

Часть войск США, в настоящее время размещенных на территории Германии, будет перемещена в Польшу. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, проведенной в Белом доме.

Глава Соединенных штатов указал, что финансовые обязательства, связанные с переброской дополнительных войск, ложатся на польскую сторону.

«Мы будем сокращать наши силы в Германии», - сказал он.

Трамп объяснил, что часть служащих вернется назад, в США, остальные же будут перераспределены в «другие места», одним из которых в Европе является Польша.

Ранее американский президент отмечал, что германская сторона регулярно нарушает сроки оплаты содержания военных на своей территории, которое обходится крайне дорого. Трамп предупредил, что если власти Германии не увеличат финансирование оборонного сектора в соответствие с договоренностями НАТО, то на территории страны останутся лишь 25 тысяч военных, что практически вдвое меньше актуального числа.