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Новый этап послаблений: сауны, зоопарки и музеи открываются в Подмосковье

Анна Берестовая
00:59 25.06.2020
На территории региона продолжает действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
Новый этап послаблений: сауны, зоопарки и музеи открываются в Подмосковье
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Подмосковье, начиная с 25 июня, вновь откроют двери торговые центры, салоны красоты, музеи и некоторые другие ранее закрытые общественные заведения.

Внутри торговых центров, возобновивших прием посетителей, будет временно действовать запрет на проведение развлекательных мероприятий. Также ослабление противоэпидемических ограничений пока не затронет располагающиеся в них фудкорты и кинотеатры.

Зоопарки и этнопарки, наряду с музеями, также вновь станут доступными для посещения.

Сауны, бани, солярии и центры массажа любой площади снова смогут предоставлять свои услуги всем желающим.

Кроме этого, по предварительной записи станет возможно получить консультацию или произвести необходимые операции в отделениях многофункциональных центров для физических лиц по вопросам государственных и муниципальных услуг.

Полноценно возобновят работу и поликлиники региона.

Несмотря на отмену ряда мер, в Московской области продолжит действовать масочный режим и запрет на массовые мероприятия.

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