На Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования по Конституции

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции России открылись 25 июня в самых восточных регионах страны - на Камчатке и Чукотке.

«На Камчатке сегодня откроются 182 избирательных участка, в краевой столице - 66, часть из них уже открыта с 08:00 по местному времени (23:00 среды мск)», - цитирует ТАСС краевой избирком.

Отмечается, что с 10 по 25 июня уже досрочно проголосовали порядка 4,3 тыс. человек, среди которых военные, моряки, работники рыбных промыслов, горняки и жители труднодоступных районов полуострова.

На Чукотке всего в четверг откроются 55 избирательных участков, часть из них уже начала свою работу. Досрочно здесь проголосовали около 1,3 тыс.жителей.

Голосование по поправкам в основной закон России состоится 1 июля. Однако ЦИК предусмотрел проведение голосования и в течение шести дней до установленной даты. Это было сделано для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов в связи с пандемией коронавируса. Кроме того жители труднодоступных районов страны могут досрочно принять участие в голосовании в течение 20 дней до официальной даты, то есть с 10 июня.