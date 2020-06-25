За сутки в Москве умерли 12 пациентов с подтвержденным COVID-19

За последние сутки на территории Москвы было зарегистрировано 12 смертей от коронавирусной инфекции. У всех скончавшихся пациентов было подтверждено заражение COVID-19, а также установлена пневмония.

Оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом напомнил гражданам, что даже легкие симптомы ОРВИ могут свидетельствовать о начале заболевания. Для собственной безопасности и ради блага окружающих людей при их обнаружении следует сразу же обратиться к специалистам и вызвать врача на дом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за тот же период по всему миру было зафиксировано 130 тысяч новых случаев инфицирования. Также за сутки от коронавируса умерли 3870 человек.