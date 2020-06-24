Путин готовится к выступлению в честь 75-летия Победы
Свои места на трибуне уже заняли приглашенные главы иностранных государств и делегаций.
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Президент России Владимир Путин готовится к выступлению с поздравительной речью перед собравшимися на Параде Победы на Красной площади.
Свои места на трибуне уже заняли приглашенные главы иностранных государств и делегаций. Все почетные гости соблюдают положенную дистанцию, продиктованную непростыми эпидемиологическими условиями в мире.