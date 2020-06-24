Лимузины Aurus прибыли на Красную площадь для участия в Параде Победы
Автомобили ожидают пассажиров, в том числе министра обороны России Сергея Шойгу, для участия в Параде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские лимузины Aurus прибыли на Красную площадь, где сегодня, 24 июня, состоится Парад Победы. Видео приезда автомобилей публикует телеканал «Звезда».
На кадрах видно, как две машины въезжают на территорию Кремля. Водители облачены в защитные маски.
Автомобили примут участие в Параде. Министр обороны России Сергей Шойгу уже находится внутри одного из них.