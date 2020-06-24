Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на Красную площадь

К стенам Кремля подъехал парадный кабриолет Aurus, на котором прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Он будет принимать парады Победы. Отсюда же стартовал в 1945 году Георгий Жуков на жеребце светлой масти из конюшни полка НКВД.

На Красной площади идут последние приготовления к параду. У ворот Спасской башни развернут пункт связи министра обороны. На главной площади страны находится все руководство Вооруженных Сил РФ. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба должен доложить министру обороны о готовности войск в 9.45. Далее министр подойдет к своему парадному автомобилю, водитель доложит об исправности машины.

Выезд министра запланирован в 10.05, после выноса знамени Победы. В парадный кабриолет Сергей Шойгу садится за несколько минут до выезда.