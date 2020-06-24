Военную технику готовят к параду Победы в Санкт-Петербурге
Парад в Северной столице начнется в 10 утра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
С трибун на Дворцовой площади за торжественным маршем смогут наблюдать больше семисот зрителей, треть из которых - ветераны.
По Дворцовой площади пройдут 4,5 тысячи военнослужащих. В составе парадной мехколонны больше ста боевых машин.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки торжественный марш пройдет почти без зрителей. На трибунах, организованных на Дворцовой площади, на безопасном друг от друга расстоянии, разместят 700 человек.