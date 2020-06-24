Колонна военной техники подходит к Манежной площади

К Манежной площади подошла колонна военной техники. Одна за другой машины следуют на главный парад страны, который начнется на Красной площади в 10 утра по московскому времени. В составе колонны как исторические образцы, так и современные новинки вооружения.

Впервые по брусчатке Красной площади проедут 20 образцов военной техники. В частности, ожидается премьера тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка», боевых машин систем дистанционного минирования ИСДМ, БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированные комплексы «Панцирь-С1М» с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками. Также зритель впервые увидит глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3».

Парад будет принимать президент Владимир Путин. Глава государства будет находиться на трибуне вместе с почетными гостями.

Из-за пандемии коронавируса парад пришлось перенести с 9 мая на 24 июня. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся первый Парад победителей в 1945 году. Прямую трансляцию Парада с Красной площади смотрите на нашем сайте, начало в 10.00.