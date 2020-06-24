Гостей Парада Победы в Москве разместят на трибунах с учетом дистанции

На трибунах, где будут размещаться гости Парада Победы в Москве, установлена специальная разметка для рассадки с соблюдением норм социального дистанцирования. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Она отметила, что на обеих трибунах на Красной площади способны уместиться по 1089 человек, а на еще одной - 150 гостей Парада.

«Нанесена разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования. Смонтировано торжественное оформление Красной площади, нанесена парадная разметка на брусчатке», - сказала Крылова.

Сегодня, 24 июня, во всех российских городах проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию Парада с Красной площади смотрите на нашем сайте, начало в 10:00.