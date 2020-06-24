Авиация, военный джаз и девушки в строю: на востоке страны прошли парады Победы

На востоке страны, в Чите, Белогорске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске и Улан-Удэ прошли парады Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Чите и Белогорске ка находятся штабы 29-й и 35-й общевойсковых армий.

В Чите механизированную колонну возглавил танк Т-34, также прошли танки Т-72, зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «С-300», пусковые установки «Искандер-М», боевые машины пехоты БМП-2. Над городом пролетели военные самолеты и вертолеты.

В Белогорске, самом маленьком российском городе, механизированную колонну возглавил танк Т-72Б3М. На параде присутствовали пять ветеранов, перед которыми и прошли почти полторы тысячи военнослужащих и 45 единиц боевой техники.

В конце парада военнослужащие исполнили попурри из тематических песен о службе, Победе и Родине. Завершением праздника стали творческий номер военного оркестра и показательное выступление почетного караула.

На фронты Великой Отечественной ушли 175 тысяч забайкальцев, почти 70 тысяч не вернулись домой.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.