В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»

Торжественное открытие скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет 24 июня. Открытие скульптуры после реставрации планировалось в конце апреля, но из-за ограничений во время режима самоизоляции в регионе мероприятие пришлось отложить.

«Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня», - сообщил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Он отметил, что на мероприятии ожидается участие министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает РИА Новости.

Скульптуру реставрировали впервые с момента установки. Памятник высотой 85 метров очистили от грязи и мха, вернули ему прежний цвет и заделали трещины в бетоне, общая длина которых, по подсчетам реставраторов, составила 13 километров. Также были восстановлены части заржавевшей арматуры.

Скульптура «Родина-мать зовет!» занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире - ее общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Вес монумента- 8 тысяч тонн. На данный момент статуя занимает 9 место в списке самых высоких статуй мира.