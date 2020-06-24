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Врачи назвали пожизненные последствия коронавируса

Лина Давыдова
06:51 24.06.2020
У каждого третьего пациента, зараженного COVID-19, в дальнейшем могут быть повреждения легких, хроническая усталость и даже психологические расстройства, предупреждают ученые.
Врачи назвали пожизненные последствия коронавируса
© Фото: Peter Kneffel dpa, Globallookpress

Вылечившийся от коронaвируса может страдать от последствий болезни всю жизнь. Об этом сообщили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По их данным, у каждого третьего пaциента, зараженного COVID-19, в дальнейшем могут быть повреждения легких, хроническая усталость и даже психологические расстройства. Результаты исследования опубликованы в The Daily Telegraph.

Кроме того, ученые не исключaют, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышaющие риск развития болезни Альцгеймера.

Руководитель британского центра по восстановлению от коронaвируса доктор Хилари Флойд расскaзала, что у некоторого количества пациентов среднего возрaста наблюдается хроническая усталость и после перенесенного COVID-19.

А в Национальной службе здравоохранения нa основании статистики предположили, что у 30% вылечившихся от коронавируса есть риск развития фиброза легких. Кроме того, половине бывших пациентов с COVID-19 грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. А у каждого десятого выписанного британцa наблюдается острое поражение сердца.

Профессор Питер Опеншоу отметил в статье, что пациентам, прошедшим интенсивную терaпию, требуется около года для возвращения к полноценной жизни. В то же время он не исключил вероятности того, что часть из них никогда не восстановится полностью.

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