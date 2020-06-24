Знаковая дата: спустя 75 лет парад Победы пройдет в Москве 24 июня

Парад Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на Красной площади и по всей стране 24 июня.

Такая дата была определена президентом РФ Владимиром Путиным, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей, а в связи с пандемией коронавируса 9 Мая его провести не удалось.

Данное решение поддержали многие политики, эксперты и простые граждане, назвав дату символичной и знаковой. Например, по словам помощника президента России Владимира Мединского проведение парада 24 июня важно для восстановления исторической памяти и справедливости.

Главный парад на Красной площади начнется в 10 утра по московскому времени и продлится примерно полтора часа. В этом году в мероприятии примут участие более 220 единиц техники и около 14 тысяч военнослужащих, 10 расчетов пройдут по Красной площади в форме военных лет с оружием в руках времен Великой Отечественной войны - самозарядными карабинами Симонова, винтовками Мосина, пистолетами-пулеметами Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС). Историческую часть парада откроют именно пешие расчеты, которые пронесут перед трибунами штандарты 10 фронтов. Вместе с российскими войсками по главной площади страны промаршируют расчеты 13 государств. Далее проследуют юные защитники отечества - воспитанники суворовских и нахимовских кадетских училищ, расчет «Юнармии», а также «коробки» ФСБ, МЧС, Росгвардии и кремлевских курсантов. Впервые по брусчатке Красной площади парадным строем пройдут нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и донские казаки.

Страна увидит целый батальон легендарных танков Т-34 - это порядка 30 машин, а также артиллерийские установки Су-100 и новинки боевой техники. Из современной техники будут - бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», танки Т-72Б3, Т-14 «Армата», бронетранспортеры БТР-82А, а также боевые машины десанта БМД-4М и авиадесантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Ракетные войска и артиллерия будут представлены самоходными артиллерийскими орудиями (САО) «Мста-СМ», «Коалиция-СВ», комплексами «Искандер-М», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек».

Впервые принимают участие около 20 образцов военной техники. В частности, ожидается премьера тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка», боевых машин систем дистанционного минирования ИСДМ, БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированные комплексы «Панцирь-С1М» с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками. Также зритель впервые увидит глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3».

Будет и воздушная часть парада. В ней примут участие 75 летательных аппаратов - 20 вертолетов и 55 самолетов. Это и десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, вертолеты Ми-35, Ка-52, Ми-28. За ними последуют воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, представленные самолетами А-50, Ил-76, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. В заключительной части небо над Красной площадью в триколор разрисуют штурмовики Су-25.

Наблюдать за парадом будут ветераны, почетные гости, Владимир Путин, а также лидеры зарубежных государств. Из их числа - президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. На Параде будут присутствовать представители международных организаций, а также послы Великобритании, США и Франции. Некоторые гости не смогли приехать из-за пандемии коронавируса, но по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к этому с пониманием.

Парады Победы состоятся в других городах и регионах по всей России. Праздничные шествия прошли даже в Сирии.

Завершится праздник торжественный салютом. В Москве фейерверки прогремят на Лужнецкой набережной. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Он начнется в 23.00 по московскому времени и будет длиться 15 минут.