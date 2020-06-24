«Кунг-флю» или «китайский грипп»: Трамп предложил новые названия для коронавируса

Глава Соединенных Штатов выступил с предложением использовать новые названия для коронавирусной инфекции. Дональд Трамп предложил несколько своих вариантов, подчеркивающих тот факт, что вирус берет свои корни из Китая.

Президент выступил с новыми предложениями во вторник на предвыборном митинге в штате Аризона. В качестве альтернатив существующим именам COVID-19 Трамп назвал «Ухань», «Кунг-флю» (основан на игре слов, где вторая часть слова звучит также, как английское flu, что в переводе означает грипп), а также «китайский грипп».

«Я могу дать вирусу 19 имен», - заверил президент США.

Американский лидер упомянул Китай в контексте коронавируса несколько раз, заявив, что государство должно ответить за урон других стран от вируса.

Он также указал, что народ Соединенных Штатов существовал «хорошо» до прихода эпидемии и также будет существовать и после победы над ней. Трамп добавил, что после завершения этого периода в жизни населения, люди станут намного сильнее, чем были в любой период до этого момента.

Ранее президент США предложил ввести наказание в один год тюрьмы за порчу государственного флага после серии сожжений символа американского государства на многочисленных протестах.