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На волне дружбы: более 20 тысяч сирийских детей выбрали русский язык для изучения

Павел Ремнев
07:21 02.06.2020
После семилетнего перерыва российский культурный центр в Сирии возобновляет работу мастерских и музыкальных классов, а также организует языковые курсы для всех желающих. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После той помощи, которую Россия оказала властям и народу Сирии в борьбе с международным терроризмом, в стране резко возросло количество желающих изучать русский язык. Более 20 тысяч учеников выбрали его в качестве второго иностранного.  
  
Учебный год в Сирии, как и в России, начинается 1 сентября, но первые занятия на базе культурного центра уже проводятся. Азбука ученикам дается легко, ведь за партами дети россиян, которые живут в Сирии. Их родители, которые здесь тоже учились, звонили в администрацию культурного центра каждый день, просили поскорее начать работу. Теперь ведут в центр своих детей.

«Мы здесь были воспитаны, все русские дети. Мы до сих пор все общаемся. И жалко, что за семь лет, пока русский центр был закрыт, мы что-то потеряли», - сожалеет местная жительница Дана аль-Вади.

Дети с удовольствием учат русский язык. Рома, например, уже решил стать переводчиком. Папа у него сириец, мама - русская, культура обеих стран мальчику близка. Недавно он вернулся из поездки по маминой родине.

«В России много снега. Я с папой по-арабски, а с мамой по-русски разговариваю. Я люблю этот язык», признается Роман аль-Хамман.

Они еще только начинают учить язык Пушкина и Толстого, все самое сложное, падежи, ударения, виды глаголов, еще впереди. А пока - увлеченно читают русскую народную сказку, для некоторых первую в жизни.

Центр не работал почти семь лет, его закрыли в 2013 году. Здание законсервировали, все ценности вывезли заранее. Благодаря этому удалось сохранить мастерские и музыкальные классы. Скоро они откроются, как и большой актовый зал, где дадут свой первый концерт воспитанники центра.

«Мы даем моральную поддержку сирийскому обществу. Потому что люди видят в открытии центра нормализацию мирной жизни. Конечно, это символ гуманитарного возвращения России. Мы планируем развивать нашу работу по всей Сирии. Это не только культурные мероприятия, гастроли. Наша задача - нести русский язык, образование, дальше в провинции, в разных городах организовывать небольшие филиалы русского культурного центра», - заявил Директор российского культурного центра в Дамаске Николай Сухов.

Уже открыты языковые курсы при университетах в разных городах. Что важно - по инициативе правительства Сирии.  

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