Десять дней под солнцем: в Гидрометцентре предупредили об «очень высокой» опасности УФ-излучения

В ближайшие десять дней на территории европейской России, а также в некоторых регионах азиатской области будет регистрироваться крайне серьезный уровень ультрафиолетового излучения, доходящий до пределов «высокого» и «очень высокого».

Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Подобные изменения связаны с активностью светила в период летнего солнцестояния, при котором солнце подходит на максимально близкое расстояние к нашей населенной планете. Сухой воздух на выделенной территории только усложняет ситуацию, так как приводит к редкому появлению облаков, которые в обычной ситуации препятствуют ультрафиолету.

Наблюдаться «высокое» и «очень высокое» будет на Северном Кавказе, в Сибири и в Южных федеральных округах. В целом же, как пишут РИА новости, уровень ультрафиолетового излучения будет слегка увеличен по всей России.

Выше «очень высокого» уровня опасности из классификации с пятью пунктами находится «экстремальный», предполагающий отсутствие прогулок в полуденные часы.