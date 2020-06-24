Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь для участия в Параде Победы

Колонна военной техники выдвинулась из временного парка на улице Нижние Мневники на Красную площадь.

Через несколько часов в Москве пройдет главный военный парад, знаменующий 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В нем примут участие 14 тысяч человек, 234 единицы боевой техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Из-за пандемии коронавируса парад пришлось перенести с 9 мая на 24 июня. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся первый Парад победителей в 1945 году.

Торжественное мероприятие стартует под бой кремлевских курантов в 10:00 мск. Парад в Москве примет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Командовать Парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.