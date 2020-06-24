Юг европейской России ждет резкое понижение температуры

В южной части европейской России, а также на территории Урала в следующие дни прогнозируется резкое падение температуры воздуха. Такую информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Ставропольском крае и на нижней Волге столбики термометра опустятся до уровня 23-28 градусов.

На части территорий температурный фон опустится ниже нормы. Так, на верхней Волге и Урале температура будет отличаться от нормальной на 4-6 градусов. В Краснодаре и Астрахани ожидается падение на 1-2 градуса относительно нормы.

«Температура будет приходить к своим обычным значениям», - цитируют РИА Новости метеоролога.

Вильфанд подчеркнул, что изменения в сторону похолодания не слишком долговременны и уже к 28 июня на востоке Ставрополья будет наблюдаться нормальная теплота воздуха в 35 градусов Цельсия.