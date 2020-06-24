На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России

Первым из российских городов парад Великой Победы в среду провел Южно-Сахалинск. Приблизительно тысяча человек, а также 32 единицы боевой и специальной техники ЗВО выстроились в торжественном мероприятии. Об этом сообщил представитель правительства Сахалинской области.

На территории Магадана, Камчатки и Чукотки, в которых время идет в том же часовом поясе, что и на Сахалине, парады в этом году не проводились. Парад Победы на Камчатке был заменен крупным шествием войск по улицам города.

Парад был проведен с использованием всех мер безопасности в связи с коронавируской инфекцией. В ряде городов понадобилось освободить трибуны от зрителей, но эпидемиологическая ситуация в данном регионе позволила организовать полноценное мероприятие на Сахалине.

По улицам же города прошли свыше 600 военных корпуса ВВО, 250 сотрудников силовых ведомств, 80 курсантов-кадетов, а также 50 юнармейцев.

Кроме подвижных колонн частью организации праздника стали 11 единиц техники, расположенные на площади Ленина в Южно-Сахалинске для демонстрации гражданам. Частью же динамической процессии, замыкающей строй техники, стала легендарная артиллерийская машина «Катюша», громко прославившаяся еще во времена Великой Отечественной.

Несмотря на холодную погоду и возможные опасения, связанные с COVID-19, посмотреть на происходящее на улицах собралось множество людей. Города Сахалина и Курил были заранее тщательно подготовлены к празднованию 75-й годовщины Победы и начали реализацию нескольких торжественных мероприятий.