Причиняя добро: СК выясняет обстоятельства насильного изъятия детей из семьи под Оренбургом

В Оренбургской области следователи проводят проверку, после которой дадут правовую оценку действиям представителей полиции и органов опеки, которые насильно забрали из многодетной семьи четверых детей якобы в целях безопасности. Дом, в котором проживает семейство, находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Отец подал заявление в отношении должностных лиц, которые изъяли детей с применением силы.

Видео, как многодетная мать не пускает полицию и опеку, которые силой пытаются отнять у нее плачущих малолетних детей, мгновенно распространилось по Сети. Годовалую малышку из рук женщины выхватывает сотрудница органов опеки, еще троих детей уносит ее коллега. Тем временем полицейские скручивают мать и надевают на нее наручники.

«Посадили в одну и ту же машину, в газель, маму в наручниках, а детей полураздетыми. То, что они у нас маленькие, некоторые еще в туалет не ходят, - в общем не постеснялись ничего. Посадили в газель без документов и увезли», - рассказал отец семейства Николай Саморока.

Жилье, в котором обитает многодетное семейство, официально аварийным не признано, но есть риск обрушения потолочных перекрытий. Такая причина изъятия детей из семьи и фигурирует в постановлении главы Домбаровского района Оренбургской области. По словам Николая Саморока, такое постановление было вынесено после того, как он попросил администрацию помочь с жильем, с оценкой которого постоянно приходили органы опеки.

«Есть информация по линии правоохранительных органов, которую мы очень подробно вчера отработали и будем отрабатывать дальше. В результате сформировалось понимание того, что отобрание детей, было в сложившейся ситуации единственной возможной адекватной мерой», - объяснил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.

Сейчас следователи оценивают насколько адекватна была процедура изъятия малолетних. Врачи осмотрели ребят, признаков вреда здоровью не нашли. При этом в некоторых источниках эта многодетная семья фигурирует, как неблагополучная. Так или иначе, но давать оценку теперь будут и действиям должностных лиц, которые применили физическую силу к матери на глазах у детей. Ситуацию уже взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка.

«Сейчас работа еще ведется. Уполномоченный еще вчера был на месте. Выясняются все обстоятельства дела. Сейчас выясняем, как можно помочь этой семье с решением ее вопросов», - рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Пока идут разбирательства, четверых детей поместили в местный Дом ребенка. Родителей к ним не пускают. Мать и отец вынуждены наблюдать за своими детьми через забор, пока малышей выводят на прогулку. По словам матери, она увидела, как годовалая Ника сделала свои первые шаги. Женщина сожалеет, что рядом в этот момент была не она, а воспитатели детского дома.





