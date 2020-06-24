Более трех тысяч участников: в Хабаровске прошел масштабный Парад Победы

В Хабаровске прошел самый крупный за всю историю Главный Парад войск Восточного военного округа. В нем значительно расширились масштабы как колонны военнослужащих, так и транспортной колонны.

В 2020 году в мероприятии приняли участие минимум на полторы тысячи человек больше, чем в прошлом. Общее количество военных и курсантов, представляющих различные виды войск, составило около 3 400 человек.

В составе строя на главной площади города оказались офицеры ВВО, морские пехотинцы, десантники из Усурийска и военные железнодорожники.

Кроме того, впервые на торжественном военном параде в Хабаровске появились военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота. Об этом пишет «Интерфакс».

Колонна боевой техники в текущем году также превзошла запланированные масштабы, включив в себя 164 единицы на автомобильных колесах или гусеницах. В отдельную историческую колонну выделилась техника времен, включающая экземпляр Т-34, «Катюшу» и самоходную артустановку ИСУ-152.

По причине плохой видимости, созданной неблагоприятными погодными условиями, пришлось отменить авиационные выступления как в Хабаровске, так и во Владивостоке.