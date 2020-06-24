Легендарный Т-34 возглавил механизированную колонну в Параде Победы во Владивостоке

Во Владивостоке по случаю 75-летия Победы советского народа над фашизмом состоялся военный парад. Торжественное мероприятие проходило без зрителей в связи с эпидемической ситуацией, однако россияне могли посмотреть его по телевизору и в онлайн-трансляциях.

На центральной площади города собрались представители властей и немногочисленные гости – ветераны войны. Они, а также все участники шествия и журналисты, были протестированы на COVID-19.

Всего во Владивостоке в Параде участвовали порядка 1,5 тыс. человек и около 60 единиц техники. Легендарный танк Т-34 возглавил механизированную колонну. Впервые в Параде приняли участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

По центру города проехали новые бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные РСЗО «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1», ЗРК С-400 и другая техника.

Сегодня во Владивостоке должен был состояться и авиапарад, но из-за непогоды его отменили.

Парад Победы прошел сегодня и в Уссурийске. В нем приняли участие около 1,7 тыс. человек и порядка ста единиц военной техники.