Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Социальный акцент: эксперт проанализировала обращение Путина к россиянам

Лина Давыдова
03:51 24.06.2020
В новом обращении Владимира Путина ключевой акцент был сделан на социальную сферу, полагает эксперт Дарья Кислицына.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Послание Владимира Путина к российским гражданам получилось очень комплексным. Кроме того, в нем был заметен фактический переход от коронавирусной повестки к нормализации жизни. На это обратила внимание Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

В комментарии «Звезде» она отметила, что в обращении главы государства было множество предложений, но ключевой акцент был сделан на социальную сферу.

«Если говорить об основных акцентах, потому что было очень много всего предложено и сказано президентом, то ключевой акцент, на мой взгляд, это, прежде всего, акцент социальный. То есть в основе люди, в основе тренды, которые были заложены в послании президента в начале года, трансформированные под влиянием коронавируса», - пояснила Кислицына.

В первую очередь, речь идет о поддержке медиков, которые находились и продолжают находиться на передовой коронавируса.

«И пролонгирование выплат на ближайшие месяцы - не только медицинским, но и социальным работникам, которые также находятся на передовой», - добавила эксперт.

Еще одна категория, нуждающаяся в особой поддержке - это семьи с детьми.

«В этом смысле тоже пролонгирование мер и повторная доплата в размере 10 тысяч на всех детей до 16 лет», - отметила Кислицына.

Не обошли стороной и предпринимателей.

«Здесь мы видим как широкий пакет поддержки для всех, так и для отдельных отраслей - например, для IT-отраслей: существенные преференции и снижение налогов», - подытожила эксперт.

В очередном обращении к россиянам в ходе совещания Владимир Путин также пообещал, что меры поддержки экономики со стороны государства будут постоянно дополняться, власти помогут бизнесу сохранить рабочие места и окажут помощь тем, кто потерял работу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2020, 21:41
В Москве ограничат движение по центральным улицам в связи с Парадом Победы
Дата23.06.2020, 05:00
Ту-22М3 выполнили пуски крылатых ракет в Калужской области: впечатляющие кадры учений
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:09 В стране и мире
На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России
03:51 В стране и мире
Видео
Социальный акцент: эксперт проанализировала обращение Путина к россиянам
03:19 В стране и мире
«Уже не знают, что придумать»: Захарова отреагировала на слова замглавы МИД Украины о долге России
03:13 В стране и мире
В Хабаровске и Владивостоке из-за нелетной погоды отменили авиапарады
02:56 В стране и мире
На Украине радикалы встретили с камнями и огнестрельным оружием депутата партии «Слуга народа»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Врачи заявили о «перевороте сознания» из-за коронавируса
Видео
Мутации в геноме и онкология: названа опасность сливочного масла
Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.