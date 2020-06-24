Социальный акцент: эксперт проанализировала обращение Путина к россиянам

Послание Владимира Путина к российским гражданам получилось очень комплексным. Кроме того, в нем был заметен фактический переход от коронавирусной повестки к нормализации жизни. На это обратила внимание Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

В комментарии «Звезде» она отметила, что в обращении главы государства было множество предложений, но ключевой акцент был сделан на социальную сферу.

«Если говорить об основных акцентах, потому что было очень много всего предложено и сказано президентом, то ключевой акцент, на мой взгляд, это, прежде всего, акцент социальный. То есть в основе люди, в основе тренды, которые были заложены в послании президента в начале года, трансформированные под влиянием коронавируса», - пояснила Кислицына.

В первую очередь, речь идет о поддержке медиков, которые находились и продолжают находиться на передовой коронавируса.

«И пролонгирование выплат на ближайшие месяцы - не только медицинским, но и социальным работникам, которые также находятся на передовой», - добавила эксперт.

Еще одна категория, нуждающаяся в особой поддержке - это семьи с детьми.

«В этом смысле тоже пролонгирование мер и повторная доплата в размере 10 тысяч на всех детей до 16 лет», - отметила Кислицына.

Не обошли стороной и предпринимателей.

«Здесь мы видим как широкий пакет поддержки для всех, так и для отдельных отраслей - например, для IT-отраслей: существенные преференции и снижение налогов», - подытожила эксперт.

В очередном обращении к россиянам в ходе совещания Владимир Путин также пообещал, что меры поддержки экономики со стороны государства будут постоянно дополняться, власти помогут бизнесу сохранить рабочие места и окажут помощь тем, кто потерял работу.