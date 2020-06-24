«Уже не знают, что придумать»: Захарова отреагировала на слова замглавы МИД Украины о долге России

Высказывание замглавы украинского МИД Василия Боднара о долге со стороны России, якобы образовавшемся за счет базирование флота РФ на территории Крыма, происходит из желания избежать занятий настоящим делом. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Уже не знают, что придумать», - цитирует ее ТАСС.

Ранее Василий Боднар в интервью одному из украинских агентств заметил, что Российская Федерация, как и ранее, должна платить соседнему государству $100 миллионов в год за возможность базирования Черноморского флота.

Стоит отметить, что президентом России Владимиром Путиным еще в начале апреля 2014 года было юридически прекращено действие четырех соглашений по Черноморскому флоту.